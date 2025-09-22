به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی خالدی گفت: با پیگیری‌های رئیس و مسئولان جمعیت هلال‌احمر، از این پس دارو‌های تک‌نسخه‌ای ویژه بیماری‌های خاص و نادر، پس از تکمیل فرایند ثبت در سامانه تدارکات پزشکی هلال‌احمر، تامین و توسط داوطلبان هلال‌احمر به درب منزل بیماران ارسال می‌شود.

با اجرای این طرح، بیماران با دارو‌های تک‌نسخه‌ای دیگر نیاز به مراجعه حضوری به داروخانه مرکزی هلال‌احمر ندارند و داروی مورد نیاز به درب منزل آنها ارسال می‌شود.