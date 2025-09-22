رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در معابر جاده‌ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ خلجی با تاکید به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در معابر جاده‌ای گفت: اولین مولفه در مسافرت‌های برون شهری اطمینان از سلامت وسیله نقلیه و پرهیز از سرعت غیرمجاز می‌باشد.

سرهنگ خلجی به استفاده از کمربند ایمنی در کاهش تصادفات تاکید کرد و ادامه داد: بستن کمربند ایمنی هم برای راننده و هم برای سرنشنینان خودرو‌ها الزامی است.

این مقام انتظامی در استان زنجان از رانندگان خواست: تا از هرگونه شتاب زدگی و عجله در امر رانندگی خودداری کرده و به ازای ۲ ساعت رانندگی حداقل یک ربع استراحت کنند و برای مسافت‌های طولانی از توقفگاه‌ها و مراکز خدماتی برای خواب و استراحت بهرمند شوند.

خلجی همچنین از سبقت‌های غیرمجاز به عنوان عمده دلایل بروز تصادفات سانحه ساز در معابر برون شهری یاد کرد و اظهار کرد: حین رانندگی از هرگونه رفتار هیجان زده خودداری کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنید.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: رعایت فاصله طولی، عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، پرهیز از خوردن و آشامیدن حین رانندگی و توجه به جلو نیز از هشدار‌های جدی برای یک رانندگی ایمن و مطمئن است.