به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رزمایش با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برگزار می‌شود.

در جریان این رویداد، از خانواده‌های ۷۳۱ شهید والامقام شهرستان سلماس دیدار و از آنان تکریم به عمل خواهد آمد. همچنین، طی این هفته بیش از ۷۱، ۲ آیین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

در این خصوص، سرهنگ محمد خلیلی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلماس در مصاحبه‌ای اعلام کرد: رزمایش رهروان شهادت فرصتی است برای گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در میان نسل جوان. این برنامه‌ها نشان‌دهنده همبستگی مردم با نظام و تلاش برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس است.