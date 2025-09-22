پخش زنده
پرواز روز چهارشنبه ۲ مهر کیش به اردبیل و اردبیل به کیش لغو شد!
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پرواز مستقیم اردبیل به کیش که قرار بود بهعنوان یکی از مسیرهای جدید هوایی استان به تازگی راهاندازی شود، پیش از انجام نخستین پرواز بهطور ناگهانی لغو شد. این در حالی است که بلیطهای این پرواز قبلاً به فروش رسیده و بسیاری از مسافران برای سفر خود برنامهریزی کرده بودند.
به گفته مسافران، تنها از طریق پیامک کوتاه از لغو پرواز مطلع شدهاند و تاکنون هیچ توضیح شفاف و رسمی از سوی شرکت هواپیمایی مربوطه یا مسئولان امر درباره علت این تصمیم ارائه نشده است.
این اتفاق نه تنها باعث سرگردانی مسافران و برهم خوردن برنامه سفر آنان شده، بلکه پرسشهایی جدی در خصوص نحوه مدیریت و برنامهریزی پروازها در استان اردبیل ایجاد کرده است.
انتظار میرود مسئولان استانی با پاسخگویی شفاف و جدی، زمینه جلب اعتماد عمومی و رفع مشکلات مشابه در آینده را فراهم کنند.