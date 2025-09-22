پخش زنده
امروز: -
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ۵۲ هزار بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند و مددجوی کمیته امداد هرمزگان اهداء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این بستهها شامل کیف، نوشت افزار و دیگر اقلام ضروری دانش آموزان است.
حمید باسره افزود: برای تهیه این بستههای تحصیلی ۳۸ میلیارد تومان از محل کمیته امداد و کمک خیران هزینه شده است.
وی گفت: جشن عاطفهها با شعار آینده ساز باشیم تا ۱۵ مهر در مدارس استان ادامه دارد.
باسره افزود: ۴۵ هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد استان هستند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان هم در این مراسم بر لزوم افزایش شمار مراکز نیکوکاری و فرهنگ سازی برای مشارکت مردم در کمک به نیازمندان تاکید کرد.
بیشتر بخوانید: برگزاری همایش طرح ملی یاس در هرمزگان
آیت الله عبادی زاده افزود: مردم کمکهای خود را بصورت مستقیم و یا از طریق مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد اهدا کنند.
استاندارهر مزگان نیز گفت: هیچ دانش آموزی نباید به علت نداشتن وسایل ضروری از تحصیل باز بماند.
محمد آشوری افزود: حمایت از این دانش آموزان دغدغه مسئولان و از سیاستهای شورای آموزش و پرورش استان است.
خبرنگار و دبیر؛ زارعی