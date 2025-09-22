مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جایگاه شهدا و عالمان دین را یادآور شد و گفت: در فرهنگ اسلامی اگرچه مقام شهید بسیار والا است، اما در روایات آمده است که «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»؛ چرا که قلم عالمان علاوه بر هدایت خویش، مسئولیت هدایت دیگران را نیز بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با اشاره به جایگاه ویژه طلاب در نشر معارف اهل‌بیت (ع)، گفت: طلاب باید همان‌گونه که به رشد علمی توجه دارند، در مسیر تهذیب و معنویت نیز گام بردارند تا بتوانند فرهنگ دینی را در جامعه گسترش دهند.

حجت الاسلام فاضل با تأکید بر حضور پرشور طلاب در مقاطع مختلف حوزه‌های علمیه استان تهران افزود: امروز طلاب خواهر با وجود مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، با انگیزه‌ای مضاعف وارد عرصه تحصیل علوم دینی شده‌اند و این امر مایه مباهات است.

وی همچنین با اشاره به حدیثی از امام رضا علیه‌السلام، تصریح کرد: کسی که علوم اهل‌بیت را بیاموزد و به دیگران منتقل کند، مشمول دعای خیر ائمه اطهار خواهد بود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور ادامه داد: این رسالت امروز بر عهده طلاب است تا با شناخت مبانی دین و عرضه صحیح آن، زیبایی‌های کلام و سیره اهل‌بیت را به جامعه معرفی کنند.