پخش زنده
امروز: -
فردا اول مهر ماه حمل و نقل عمومی برای دانش آموزان شهر بندرعباس رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: در نخستین روز بازگشایی مدارس ۴۵ دستگاه اتوبوس و خودروی ون در شهر بندرعباس دانش آموزان را رایگان جابجا میکنند.
حمید رضا حیدری پوری افزود: فردا کارکنان شهرداری بندرعباس نیز برای رفت و آمد ایمن دانش آموزان، درکنار پلیس راهور هستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان هم گفت: طرح ترافیکی ویژه بازگشایی مدارس از امروز در شهر بندرعباس آغاز شده است و تا هفته دوم مهرماه ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: تغییر ساعت کاری مدارس هرمزگان
سرهنگ نقی حیدری افزود: برای رفت و آمد راحت دانش آموزان ماموران راهنمایی و رانندگی از ساعت شش و سی دقیقه صبح، در ۳۸ نقطه پر رفت و آمد شهر بندرعباس مستقر هستند.
وی گفت: میدان صادقیه، بلوارهای شهید مصطفی خمینی، دانشگاه، شهدا و پاسداران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، و چهار راههای پردیس، اتوبوس رانی، دامایی، خلیج فارس و مرادی نقاط پر رفت و آمد شهر بندرعباس است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان از خانوادهها خواست برای جابجایی دانش آموزان از سرویس مدارس استفاده کنند و از توقفهای بی جا خودداری کنند.