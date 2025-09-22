به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این دانش آموزان در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان، با ۱۹ هزار کلاس درس، مشغول به تحصیل می‌شوند.

منوچهر ضیایی افزود: امسال بیش از ۳۷ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در بیش از دو هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال ۱۷ هزار آموزگار و دبیر در مدارس استان تدریس میکنند گفت: هیچ کلاس درسی در تمام نقاط استان خالی از نیروی انسانی نیست.