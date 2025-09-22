به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در پیامی آغاز هفته دفاع مقرس را گرامی داشت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم

هفته دفاع مقدس يادآور رشادتها و جان فشاني هاي ملتي است كه به نداي رهبر و مقتداي خود لبيك گفته و حماسه ای بی نظير و به يادماندنی خلق كردند.

دفاع مقدس دفتر مقاومت وگنجينه ای از فضائل بزرگ انسانی است و همچون نگينی درخشان بر تارك جهان مي درخشد.

دفاع مقدس روزنه بازگشت فرهنگ ايثار و شهادت و جان فشانی در جهان پر از ظلمت و سياهی بود .

دفاع مقدس آيينه تمام نمای بزرگمردان زمان بود.

امروز به برکت خون شهیدان انقلاب و جنگ دوازده روزه ، ایثارگری رزمندگان، دفاع از منافع ایران اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی رقم خورده و فرزندان برومند ایران در هر نقطه از دنیا که منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب کند پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در می آورند و بحمدالله ره آورد این اقتدار، شکست هیمنه پوشالی نظام سلطه طلب بوده است.

قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ تحمیلی جانبازان، آزادگان و ایثارگران همچون گذشته تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله العالی) قوی تر از گذشته، حافظ حریم مقدس نظام اسلامی خواهد بود و اطمینان میدهیم فرزندان شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته نقطه امید ملت بزرگ ایران سربلند اسلامی خواهد بود.

سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان