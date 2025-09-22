پخش زنده
طرح سراسری ایمنسازی رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سبزوار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار، با بیان اینکه حدود ۱۸۰ هزار طیور بومی در شهرستان سبزوار وجود دارد، گفت: این طرح از تاریخ ۲۶ شهریورماه آغاز شده است و تا ۲۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.
دکتر براتالله زیدآبادی افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش سطح ایمنی طیور بومی در روستاها و کاهش تلفات ناشی از بیماری نیوکاسل است.
وی ادامه داد: با توجه به نقش مهم طیور بومی در تأمین بخشی از پروتئین خانوارهای روستایی و همچنین تأثیر آن بر اقتصاد خانوار، واکسیناسیون کاملاً رایگان توسط اکیپهای دامپزشکی و همکاران شبکه در سطح روستاهای شهرستان در حال انجام است.
نیوکاسل یک بیماری ویروسی بسیار مسری در پرندگان است که میتواند موجب تلفات گسترده در گلهها شود. این بیماری علاوه بر خسارت اقتصادی، تهدیدی جدی برای پرورشدهندگان طیور بومی به شمار میرود. با اجرای واکسیناسیون منظم و رایگان، میتوان از بروز و گسترش این بیماری جلوگیری کرد.