پخش زنده
امروز: -
سومین نمایشگاه خانواده ورزش در پارک ملت مشهد میزبان علاقه مندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سلامت و تربیت بدنی شهرداری مشهد گفت نمایشگاه خانواده ورزش؛ فرصتی برای آشنایی با ۶۰ رشته ورزشی است.
سیدحسین غیاثی افزود:در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ غرفه فعالیت میکنند و بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با رشتههای متنوع، میتوانند برخی از آنها را بهصورت عملی تجربه کنند و با ظرفیتهای ورزشی شهر آشنا شوند.
وی گفت: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، ترویج ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و آشنایی خانوادهها با رشتههای ورزشی است.
این رویداد تا چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای شهروندان است