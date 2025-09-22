به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سلامت و تربیت بدنی شهرداری مشهد گفت نمایشگاه خانواده ورزش؛ فرصتی برای آشنایی با ۶۰ رشته ورزشی است.

سیدحسین غیاثی افزود:در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ غرفه فعالیت می‌کنند و بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با رشته‌های متنوع، می‌توانند برخی از آنها را به‌صورت عملی تجربه کنند و با ظرفیت‌های ورزشی شهر آشنا شوند.

وی گفت: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، ترویج ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و آشنایی خانواده‌ها با رشته‌های ورزشی است.

این رویداد تا چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای شهروندان است