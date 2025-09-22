به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رسول مقابلی در جلسه ستاد جوانی جمعیت و خانواده افزود: دربحث جمعیت مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین بخش‌های مختلف دیگری تاثیرگذار هستند و می‌توانند در عملی شدن موضوع جوانی جمعیت نقش آفرین باشند.



وی با بیان اینکه در گذشته سیاست حاکمیت تبلیغ شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بود و این شعار به شکل‌های مختلف تبلیغ می‌شد گفت: امروز رویه تغییر یافته و افزایش جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا کشوری که از نیروی انسانی توانمند بی‌بهره باشد نمی‌تواند در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی حرفی برای گفتن داشته باشد.



سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی یادآورشد: قدرت جامعه براساس جمعیت سنجیده می‌شود و جامعه‌ای که از نیروی انسانی قوی و بالا برخوردار باشد بدون تردید از قدرت کافی هم بهره‌مند خواهد شد.



وی اقتصاد را در مقوله جوانی جمعیت، فرزندآوری و ازدواج دخیل دانست و افزود: اگر وضعیت اقتصادی در اقشار کم درآمد جامعه مطلوب باشد بدون تردید سن ازدواج کاهش می‌یابد و خانواده‌ها رغبت بیشتری به ازداوج فرزندانشان نشان می‌دهند.



مقابلی خاطرنشان کرد: موضوع معیشت، فشاراقتصادی و اضطراب ناشی از آن که بر خانواده‌ها وارد می‌شود، بر مقوله جوانی جمعیت تاثیرگذار است و می تواند نتایج مختلفی داشته باشد.



سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در استان از مهمترین اقداماتی است که علاوه بر توسعه استان، باعث ایجاد اشتغال شده و در نتیجه زمینه تشکیل خانواده و فرزندآوری را فراهم کند.



مقابلی به اعطای زمین به افراد در مناطق محروم روستایی تاکید کرد و گفت: نباید از اعطای زمین به قشر مستضعف خودداری شود و مانع تراشی در برابرآنان صورت گیرد. قانون به مثابه خط‌کش است اما نه به این معنا که این قانون قشر ضعیف جامعه را ضعیف‌تر کند.



وی افزود: برای تحقق مقوله جوانی جمعیت در مناطق روستایی و محروم باید جدی‌تر عمل کرده و به جای مانع تراشی مسیر برای آنان هموار شود.



سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی بیان کرد: وظیفه دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف دولتی و غیردولتی است که دراین زمینه تلاش کنند و براساس وظایفی که برای آنان تعریف شده، عمل کنند.



مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی هم در این جلسه اظهار کرد: برای شناسایی علل و عوامل طلاق در شهرهای مختلف استان سند طلاق تدوین شود.



نیر الهامی ادامه داد: با تدوین این سند می‌توان عوامل را شناسایی کرده و با استفاده از کارشناسان و روانشناسان به بررسی عوامل فوق پرداخته و راهکار ارائه داد.



وی ادامه داد: از تمامی ظرفیت‌ها برای نهادینه شدن مساله جوانی جمعیت استفاده شود و دستگاه‌های فرهنگی با تمام توان خانواده‌ها را با مقوله جوانی جمعیت و تبعات سالمندی جامعه آشنا کرده و زمینه‌ای فراهم کنند تا خانواده‌ها خود این مهم را محقق کنند.



در این جلسه اعضای حاضر به ارائه برنامه‌ها و گزارش‌هایی از فعالیت‌های خود در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری پرداختند.