به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور خون‌های پاک و مقدسی است که در طول حیات ۴۷ ساله جمهوری اسلامی ایران به پای این شجره طوبی ریخته شده و هر روز استقامت، دلبستگی و اقتدار این ملت را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان، قوی‌تر می‌کند.

این هفته برای مردمی که طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رزم‌شان بیش از آنکه شنیدنی باشد،دیدنی است»، یادآور خاطراتی از شهدای حاج عمران تا عملیات مرصاد است، آنجا که خون دادند ولی خاک ندادند و تا همیشه تاریخ، استوار و پا برجا آماده جانفشانی و خدمت در راه این آب و خاک هستند.

در حقیقت، هفته دفاع مقدس تنها زمانی برای یادآوری جنگ تحمیلی با رژیم بعث نیست، بلکه زمانی برای یادآوری مقاومت جانانه ملت ایران با دست‌های خالی در برابر ابرقدرت‌های دنیاست تا بار دیگر سیر قدرتمندی، اقتدار و اثرگذاری این انقلاب بزرگ اسلامی را در منطقه و جهان، بویژه در برابر دیدگان آمریکا و صهیونیسم غاصب که در جنگ ۱۲ روزه بخشی از بیچارگی آنها را رقم زدند، بازتعریف کند.

آری هفته دفاع مقدس فرصتی است برای تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی و تبیین ارزش‌های والای ایثار و شهادت که در دل تاریخ این سرزمین نقش بسته‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته مبارک، به نسل‌ جوان و آینده ساز ایران اسلامی و لرستان سرافراز یادآوری می‌کنم؛ تاریخ پرشکوه و با افتخار ایران اسلامی سرشار از روایت‌ها و مقاومت‌هایی است که تا سال‌ها باید به تحریر آنها نشست و تبیین کرد تا در حافظه تاریخ جاودانه بماند.

در پایان فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به خانواده معظم و معزز شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و آحاد مردم شهیدپرور استان لرستان تبریک و تهنیت می‌گویم و توفیقات دلسوزان و رزمندگان این نظام مقدس را در همه سطوح ملی و بین المللی از خداوند قادر متعال خواستاریم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان