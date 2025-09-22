پخش زنده
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: تمامی تمهیدات لازم برای استقبال باشکوه از قهرمانان خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنیتمیم در نشست ستاد استقبال از قهرمانان و مدالآوران خوزستانی مسابقات کشتی فرنگی جهان گفت: در این مسابقات از مجموع هشت مدال کسب شده توسط تیم ملی کشتی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب، پنج مدال متعلق به کشتیگیران استان خوزستان است.
وی با اشاره به اینکه در هر دو سبک آزاد و فرنگی، قهرمانان سنگینوزن ما از خوزستان هستند که این موضوع نشاندهنده قدرت و ظرفیت بالای ورزش استان است، تأکید کرد: برای تداوم این موفقیتها، باید به وعدههای داده شده به ورزشکاران عمل شود و از مربیان سازنده قدردانی کنیم.
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: عوامل و ورزشکاران خوزستانی شامل هفت کشتیگیر، یک داور و یک مربی، فردا ساعت ۱۷:۴۵ وارد اهواز خواهند شد و تمامی تمهیدات لازم برای استقبال باشکوه از قهرمانان خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی فراهم شده است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان نیز در این نشست گفت: این پیروزیهای ورزشی سهم ارزشمندی در تقویت هویت ملی و ایجاد نشاط و همبستگی در جامعه داشته و باید با اقدامات مناسب از تلاش این عزیزان تقدیر کنیم.
صدیقه میری افزود: برای حل مشکل دیرکرد در اجرای وعدهها به ورزشکاران، باید سازوکار قانونی و منابع مالی مشخصی از پیش تعیین شود تا پس از قهرمانی، با مشکل مواجه نشویم.
وی تأکید کرد: از فرمانداران شهرستانها درخواست میکنیم تا با همکاری شهرداریها، نسبت به فضاسازی و ایجاد جلوههای بصری مناسب در سطح شهر برای استقبال از قهرمانان اقدام فوری انجام دهند.