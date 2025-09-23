بعدازظهر امروز وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی هرمزگان( به ویژه غرب جزیره لاوان ) سبب مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل جزایر غربی استان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: شب به تدریج بر شدت وزش باد شمال غربی در جزایر غربی استان(جزایر کیش و لاوان) افزوده و دریا نسبتا مواج می شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: چهارشنبه دوم مهرماه شدت باد شمال غربی در جزایر غربی استان قابل توجه است و به 50 کیلومتر بر ساعت می رسد که سبب اختلال در رفت و آمدهای دریایی در خلیج فارس تا غرب تنگه هرمز می شود.

وی گفت: وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه سبب مواج شدن دریا می شود.

کارشناس هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: در این مدت با توجه به ناایمن بودن شرایط دریایی از رفت و آمد شناورهای سبک خودداری شده و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی و کشتیهای تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: شرق تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد جنوب شرقی تا ساعات ظهر کمی مواج می شود.

وی گفت: بعدازظهر و اوایل امشب در ارتفاعات شرقی و شمالی استان، رشد ابر همراه با رگبار موقتی باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در منطقه بشاگرد وقوع تگرگ گاهی با تند باد لحظه ای دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد توصیه کرد: از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی و رفتن به ارتفاعات در مناطق بشاگرد و حاجی آباد خودداری شود.

به لحاظ دمایی، به تدریج در روز های آینده کاهش نسبی دما در مناطق شمالی استان پیش بینی می شود.