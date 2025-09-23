پخش زنده
مدیر طرح خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفت: با اجرای این طرح، پایداری برداشت از این سکو تضمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طرح نوسازی خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی بهعنوان یکی از راهبردیترین طرحهای صنعت نفت با توجه به شرایط خط لوله قدیم متصل به این سکو در دستور کار کارفرمای این طرح قرار گرفت؛ طرحی که نهتنها به بازگشت تولید پایدار از سکوی فاز ۱۶ انجامید، بلکه دستاوردهای فنی و مدیریتی کمنظیری برای صنعت نفت کشور به همراه داشت.
مدیر طرح خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: خط لوله دریایی قدیم فاز ۱۶ در سالهای گذشته دچار مشکل و توقف تولید مکرر میشد. هر بار توقف تولید، زمان قابلتوجهی را برای بازگشت به مدار لازم داشت که بهمعنای از دست رفتن بخشی از تولید گاز از میدان گازی پارسجنوبی بود. از همین رو تصمیم بر آن شد تا خط لوله جدیدی ساخته شود که با تلاش شبانهروزی متخصصان و کارکنان شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با موفقیت وارد مدار شد.
محمدرضا عاطفهپور افزود: این خط لوله به طول در مجموع ۱۱۵ کیلومتر، یک خط لوله راهبردی است که از یک سکوی فاز ۱۶ آغاز و به پالایشگاه ششم منتهی میشود. این خط لوله در بخش دریایی به طول ۱۱۰.۴ و در بخش خشکی نیز ۴.۶ کیلومتر است. خط لوله دریا پیشتر و در سال ۱۴۰۲ در قالب طرح تولید زودهنگام وارد چرخه بهرهبرداری شده بود. این خط لوله با استفاده از شناور لولهگذار در دریا ساخته شد و با توجه به اینکه این خط لوله، آخرین خط لوله ساخته شده ما بین میدان گازی پارسجنوبی و پالایشگاههای عسلویه است، با ۳۰ خط لوله موجود در بستر دریا تقاطع دارد.
وی گفت: با توجه به در حال ساخت بودن خط لوله خشکی در این زمان، برای ورود این سکو به حداکثر ظرفیت تولید، خط لوله جدید با استفاده از طرح تولید زودهنگام که خود یک طرح پرچالش و پر خطر در پارسجنوبی است، به خط لوله قدیم خشکی فاز ۱۶ متصل و تولید زودهنگام از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ آغاز شد.
عاطفه پور افزود: با تکمیل خط لوله بخش خشکی به طول ۴.۶ کیلومتر این خط لوله نیز اول شهریور ۱۴۰۴ به مدار بهرهبرداری وارد و آخرین حلقه نوسازی این خط لوله بین سکو و پالایشگاه ششم تکمیل شد.
وی گفت: برای انجام این طرح چند دسته چالش داشتیم که شرایط اقلیمی (گرما، رطوبت بالا و سطح بالای آب زیرزمینی)، تقاطعهای متعدد مسیر خط لوله خشکی بهدلیل توسعه منطقه عسلویه، کار در مجاورت خطوط در حال بهرهبرداری، اجرای خط لوله سوم ۳۲ اینچ در پالایشگاه ششم و الزامات سختگیرانه جوشکاری لوله با ضخامت بالا از جمله چالشهای مهم ما در کنار پیچیدگیها و ریسکهای ایمنسازی بود، اما یکی از مهمترین چالشها، لزوم خارج کردن خط لوله قدیم خشکی از مدار تولید و ورود خط لوله جدید به چرخه بهربرداری در زمان محدود توقف تولید بود.
عاطفه پور گفت: همه عملیاتهای ایمنسازی خط لوله قدیم، جداسازی آن از پالایشگاه و اتصال و ورود خط لوله جدید خشکی به مدار بود که تنها ظرف دو هفته و تا قبل از اتمام توقف تولید در اول شهریور ۱۴۰۴ و بدون تأخیر انجام شد.
وی افزود: از طراحی تا خرید تجهیزات و اجرا همگی از سوی متخصصان ایرانی انجام شد و پیمانکاران اصلی و فرعی داخلی و بیشتر نیروهای اجرایی جوان و بومی بودند. نشستهای متعدد در کارگاه برگزار و روشهای نوآورانهای طراحی شد که بسیاری از آنها در طرحهای مشابه در آینده قابل استفاده است. این پروژه نشان داد توان بومیسازی کامل چنین کار بزرگی در کشور وجود دارد.