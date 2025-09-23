برگزاری هم اندیشی زعفران اصیل خراسان در مشهد
نهمین همایش «هم اندیشی زعفران اصیل خراسان»، با حضور فعالان این حوزه در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد در حاشیه این همایش گفت: این رویداد با هدف هم اندیشی درخصوص موضوعات کلیدی کاشت و برداشت زعفران برگزار شده است.
سیدمهدی زمانی افزود: زعفران از گذشته تا امروز، مهمترین کالای صادراتی ایران بوده است و ما به عنوان سردمداران این محصول باید درمورد موضوعاتی همچون کیفیت، بستهبندی، دستمزد کارگران و دیگر مسائل مربوطه، هم افزایی داشته باشیم.
او ادامه داد: ما امروزه به دنبال اتحاد میان کشاورز، فروشنده و صادرکننده هستیم که این خود منجر به افزایش کیفیت و موفقیت ما در بازارهای جهانی میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد تصریح کرد: از لباس کشاورز تا مدیریت فروشگاهها و نوع استاندارد بسته بندی، همه از نکاتی است که ما در راه آموزش و به روز رسانی آنها در استان تلاش میکنیم.
زمانی تاکید کرد: زعفران امروز تنها یک محصول نیست؛ بلکه یک کالای صادراتی استراتژیک است که توسعه هرچه بیشتر آن باعث می شود گامهای تاثیرگذاری در زمینه اشتغال در شرق کشور برداشته شود.