به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد در حاشیه این همایش گفت: این رویداد با هدف هم اندیشی درخصوص موضوعات کلیدی کاشت و برداشت زعفران برگزار شده است.

سیدمهدی زمانی افزود: زعفران از گذشته تا امروز، مهم‌ترین کالای صادراتی ایران بوده است و ما به عنوان سردمداران این محصول باید درمورد موضوعاتی همچون کیفیت، بسته‌بندی، دستمزد کارگران و دیگر مسائل مربوطه، هم افزایی داشته باشیم.

او ادامه داد: ما امروزه به دنبال اتحاد میان کشاورز، فروشنده و صادرکننده هستیم که این خود منجر به افزایش کیفیت و موفقیت ما در بازار‌های جهانی می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد تصریح کرد: از لباس کشاورز تا مدیریت فروشگاه‌ها و نوع استاندارد بسته بندی، همه از نکاتی است که ما در راه آموزش و به روز رسانی آنها در استان تلاش می‌کنیم.

زمانی تاکید کرد: زعفران امروز تنها یک محصول نیست؛ بلکه یک کالای صادراتی استراتژیک است که توسعه هرچه بیشتر آن باعث می شود گام‌های تاثیرگذاری در زمینه اشتغال در شرق کشور برداشته شود.