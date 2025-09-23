به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) هرمز گفت: در این هفته ۶۰ برنامه محوری و ۷۵ ریز برنامه اجرا می شود.

سرهنگ پاسدار حجت الله سالاری افزود: رژه موتوری و خودرویی، نواختن زنگ ایثار، برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس، کمک های مؤمنانه و توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان بی بضاعت و افتتاح کارگاه اشتغال شهیده فاطمه نیک از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: برگزاری مراسم شب شعر و شب خاطره دفاع مقدس، جشنواره سرود بسیج، همایش رزمندگان و ایثارگران و خانواده شهدا و مراسم شهید آبروی محله از دیگر برنامه های این هفته است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) جزیره هرمز با اشاره به نقش بی بدیل مردم جزیره هرمز در دفاع مقدس و تقدیم ۳۸ شهید در راه آرمان های انقلاب، گفت: باید این نقش ارزنده را برای نسل جوان تبیین کنیم.