پخش زنده
امروز: -
جشن آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، این مراسم به صورت نمادین در دبستان دخترانه نفت بندرعباس برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال حدود ۴۵۵ هزار دانش آموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان مشغول به تحصیل شدند.
بیشتر بخوانید: جشن شکوفهها ویژه کلاس اولیهای هرمزگان
منوچهر ضیایی افزود: ۳۰ هزار معلم و عوامل اجرایی در آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستند.
وی گفت: امسال هزار و ۴۰۰ معلم جدید نیز در هرمزگان کار خود را آغاز میکنند.
به مناسبت سال تحصیلی جدید پویش مهر سبز نیز اجرا شد.
در این پویش نهالهای زیتون و گارمزنگی در دبستان نفت کاشته شد.