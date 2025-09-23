به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، این مراسم به صورت نمادین در دبستان دخترانه نفت بندرعباس برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال حدود ۴۵۵ هزار دانش آموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان مشغول به تحصیل شدند.

منوچهر ضیایی افزود: ۳۰ هزار معلم و عوامل اجرایی در آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: امسال هزار و ۴۰۰ معلم جدید نیز در هرمزگان کار خود را آغاز می‌کنند.

به مناسبت سال تحصیلی جدید پویش مهر سبز نیز اجرا شد.

در این پویش نهال‌های زیتون و گارمزنگی در دبستان نفت کاشته شد.