معاون رئیس جمهور تاکید کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باز هم نشان داد، با اتحاد و همصدایی، هیچ ابرقدرتی توان نفوذ در دل مردم ایران را ندارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ اوحدی معاون رئیس جمهور به مناسب هفته دفاع مقدس تاکید کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باز هم نشان داد، با اتحاد و همصدایی، هیچ ابرقدرتی توان نفوذ در دل مردم ایران را ندارد.
متن پیام معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس به شرح زیر است:
«دفاع مقدس، جنگِ سرتاپا افتخار است.»
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
دفاع مقدس حماسهای عزتآفرین برای ملت شریف ایران است؛ دورانی که پیام ایثار و آزادگی را به جهان مخابره کرد.
در هشت سال دفاع مقدس که بسیاری از کشورهای دنیا تمام قد در کنار رژیم بعث عراق ایستاده و با حمایتهای روزافزون، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته بودند، هرگز گمان نمیکردند که اقتدار، خودباوری، مقاومت و وحدت ایرانیان، معادلات آنان را بهم ریزد؛ روزگاری که مشابه آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر تکرار شد و باز هم نشان داد که با اتحاد و همصدایی، هیچ ابرقدرتی توان نفوذ در دل مردم ایران را ندارد.
چهل و پنجمین سالروز آغاز جنگ تحمیلی، هفته دفاع مقدس را خدمت هموطنان عزیز و غیور به ویژه خانواده معظم شهدا و جامعه معزز ایثارگری تبریک میگویم. به یقین به برکت و حرمت خون مطهر شهیدان، ازخودگذشتگی ایثارگران و هوشیاری مردم آگاه، ایران با قدرت همچون گذشته مسیر پیشرفت را میپیماید.