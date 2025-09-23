پخش زنده
هرمزگان با تولید سالانه ۱۹۶ هزار تن خرما و بهرهگیری از فناوریهای نوین، در جایگاه سوم برترین تولیدکنندگان خرما در کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، وضعیت نخلستانهای استان را مطلوب ارزیابی و بر نقش مهم فناوریهای نوین در ارتقای بهرهوری این صنعت تاکید کرد.
محمدرضا شیخزاده، با اشاره به وجود ۳۸ هزار هکتار نخلستان در استان، هرمزگان را یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در ایران و دارنده رتبه سوم تولید این محصول در کشور معرفی کرد.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۹۶ هزار تن خرما از این نخلستانها برداشت میشود، افزود: ارقام متنوعی چون پیارم، مضافتی و خاصویی در استان تولید میشود که از نظر اقتصادی، ارقام مجول، پیارم، خاصویی و مضافتی به ترتیب بالاترین ارزش اقتصادی دارند.
شیخزاده با تاکید بر مقاومت بالای نخل در برابر تنشهای اقلیمی مانند خشکسالی، شوری آب و گرما، اظهار داشت: نخل مقاومترین درخت در برابر این چالشهاست و نسبت به سایر درختان باغی تابآوری بیشتری دارد.
وی همچنین از کاربرد فناوریهای نوین در نخلستانهای استان خبر داد و گفت: بسیاری از نخلستانها به سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار مجهز شدهاند که باعث صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب شده است. علاوه بر این، در نخلستانهای بزرگتر از دستگاههای گردهافشان استفاده میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص چالشهای این حوزه گفت: یکی از مشکلات اصلی پس از برداشت محصول، واسطهگری است.
وی بر لزوم ساماندهی بازار و حذف واسطههای غیرضروری تاکید کرد.
شیخزاده با ابراز خوشبینی نسبت به آینده نخلداری در هرمزگان گفت: خرما به دلیل ارزش غذایی و نقش آن به عنوان غذای بحران، جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی پیدا کرده است و با توجه به مقاومت بالای نخل نسبت به دیگر درختان گرمسیری و نیمهگرمسیری، پیشبینی می شود که در سالهای آینده شاهد توسعه بیشتر نخلستانها در استان باشیم.
وی نقش دولت را در تقویت ارتباطات بینالمللی، تسهیل ورود تکنولوژیهای پیشرفته و حمایت از باغداران در زمینه بازاریابی حائز اهمیت دانست.