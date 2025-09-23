به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید بوربور عظیمی شهرری با تبریک سال نو تحصیلی به دانش آموزان و گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر لزوم تلاش دانش آموزان در جدیت در تحصیل و کسب دانش های روز برای پیشرفت و توسعه کشور تاکید کرد و گفت: تکلیف اصلی دانش آموزان خوب درس خواندن و خوب یاد گرفتن است تا با بهره گیری از آن بتوانیم زندگی خوبی برای خودمان و مردم کشورمان داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت تامین امنیت غذایی کشور ابراز امیدواری کرد دانش آموزان با ورودبه رشته های کشاورزی به تامین امنیت غذایی جامعه در آینده کمک کنند.

وی با برشمردن تعدادی از رشته های مرتبط با کشاورزی و صنایع کشاورزی، گفت: بیش از ۳۰ رشته مختلف در زمینه های علمی، پژوهشی و مهندسی وجود دارد که در همه آنها کشورمان به قشر تحصیلکرده نیاز دارد.



نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خانواده ها در جلوگیری از اصراف و مصرف درست مواد غذایی، اظهار داشت: درست مصرف کردن و صرفه جویی در مواد غذایی باید جز فرهنگ مردم شود و در این زمینه دانش آموزان می توانند راهنمای خانواده ها باشند.

وزیر جهاد کشاورزی پس از به صدا در آوردن زنگ مهر، همراه با دانش آموزان و معلمان چند اصله نهال در حیاط مدرسه غرس کرد.