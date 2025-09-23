به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی، با صدور پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی نوشت: جوانان باید با شور و شوق به سوی قله‌های علمی پیش بروند و با پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی، به عنوان سازندگان فردای کشور، در تحقق آرمان‌های بلند انقلاب کوشا باشند.

در پیام آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی آمده است: سال تحصیلی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی، فرصتی است برای شکوفایی استعدادها و رشد فکری دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز. از سوی دیگر، آحاد جامعه به ویژه نسل جوان، به عنوان آینده‌سازان این سرزمین، مسئولیت بزرگی در جهت عمران و آبادانی کشور بر دوش دارند.



امروز ایران اسلامی در دوران پس از انقلاب، شکوفایی علمی قابل توجهی را تجربه کرده است، اما حرکت به سمت قله‌های علمی باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند و لازمه‌ی این پیشرفت، تقویت بنیه علمی در همه سطوح، از مدارس گرفته تا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است، باید با روحیه‌ جستجوگری و پژوهش‌محوری، گام‌هایی بلندی در جهت تحقق اهداف علمی و عملی کشور برداشته شود.



مدارس و دانشگاه‌های ما باید محیط‌های مساعدی برای تربیت نسلی کارآفرین، توانمند و اخلاق‌مدار باشند. در این راستا، توجه به مبانی دینی و اعتقادی در کنار آموزش‌های علمی، نقشی بسزا در پرورش شخصیت‌های اسلامی و انسانی دارد و هر معلم و دانش‌آموز باید خود را متعهد بداند که به اصول و ارزش‌های دینی پایبند باشد و این مقوله را در قالب علم و دانش در زندگی روزمره‌اش به کار گیرد.



به دانش‌آموزان عزیز توصیه می‌کنم که دنیای امروز بر پایه علم و نوآوری بنا شده و شما با آموختن و تقویت بنیان‌های علمی خود، می‌توانید آینده‌ای درخشان برای کشور فراهم کرده و به تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی خدمت کنید.



اینجانب از همه‌ فرهنگیان، اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه و معلمان گرانقدر می‌خواهم که با روحیه‌ای سرشار از شور و شوق، در این مسیر گام بردارند و با نوری که از علم و ایمان روشن می‌کنند، جوانان را به سوی قله‌های فکری و عملی رهنمون سازند. امیدوارم سال تحصیلی جدید سرشار از موفقیت‌ها و تلاش‌های مستمر برای شما عزیزان باشد و با همت همگان، روز به روز بر افتخارات علمی و فرهنگی کشور افزوده شود.