مدیر مؤسسه دارالایتام اسدآباد از توزیع ۷۰۰ میلیون تومان بستههای لوازمالتحریر و نوشتافزار بین دانشآموزان نیازمندشهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سلطان هادی گفت: هزار و۵۰۰ بسته لوازمالتحریر و نوشت افزار در مجموع به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان با مشارکت خیرین عضو مؤسسه تهیه و با همکاری آموزش و پرورش بین دانشآموزان کمبرخوردار اسداباد همزمان با آغاز سالتحصیلی در حال توزیع است.
او ارزش ریالی هر بسته لوازم التحریر تهیه شده برای دانشآموزان را ۴۵۰ هزار تومان اعلام و تاکید کرد: این مؤسسه همهساله در آستانه آغاز سالتحصیلی، اقدام به تهیه و توزیع بستههای لوازمالتحریر در بین دانشآموزان نیازمند میکند که خیرین هم نقش موثری دارند.