مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به کاهش تدریجی محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف برق کشور اعلام کرد: از نیمه شهریورماه امسال، خاموشی‌های خانگی به طور کامل متوقف شده و نیاز صنایع نیز به‌طور کامل تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی رجبی‌مشهدی درباره وضع شبکه برق کشور پس از عبور از اوج بار تابستان گفت: از ابتدای شهریورماه روند کاهشی محدودیت‌ها در بخش صنعت و خانگی آغاز شد و از نیمه شهریور به بعد هیچ خاموشی خانگی نداشتیم. البته برخی حوادث مقطعی رخ داد، اما به شکل خاموشی‌های گسترده و آزاردهنده نبود.

وی افزود: از این هفته نیاز صنایع نیز به طور کامل برطرف و تامین برق آنها بدون محدودیت انجام شده است. اکنون صنعت برق در حال آماده‌سازی برای فصل زمستان و همچنین تابستان سال آینده است تا با انجام تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و شبکه تحت فشار، تاب‌آوری شبکه تقویت شود.

وی تاکید کرد: صنعت برق در حال آماده‌سازی برای زمستان پیش‌رو و تابستان سال آینده است.

مدیرعامل توانیر همچنین از تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق قدردانی کرد و گفت: با وجود ناترازی سنگین و فشار مضاعف بر شبکه، همکاران ما جانفشانی کردند تا تامین برق پایدار برای مردم و بخش‌های مختلف کشور استمرار یابد. هرچند کاستی‌هایی وجود داشت، اما صنعت برق تمام توان خود را به‌کار گرفت.

رجبی‌مشهدی خاطرنشان کرد: در هفته جاری حدود ۲۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌شود و روند توسعه نیروگاه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.