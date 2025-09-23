«اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان در نشست وزرای خارجه کشور‌های مشترک‌المنافع (سی‌فام) در نیویورک تاکید کرد که این سازمان باید به عنوان صدای صلح و گفت‌و‌گو در جهان عمل کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان در این نشست که در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، با اشاره به بحران‌های متعدد و پی‌درپی در جهان گفت: مشترک‌المنافع باید سکویی برای اجماع و همکاری میان کشور‌ها ایفای نقش کند و از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم به کاهش تنش‌ها و حل منازعات کمک کند.

وی افزود: پاکستان از نقش فعال این سازمان برای تقویت هر چه بیشتر صلح و ثبات جهانی حمایت کامل می‌کند.

اسحاق دار در بخش دیگری از سخنان خود بر تعهد اسلام‌آباد برای رهبری دستورکار جوانان در چارچوب مشترک‌المنافع تأکید کرد و اظهار داشت: پاکستان به توانمندسازی نسل جوان برای ساختن آینده‌ای آباد و باثبات باور دارد و آماده است برنامه‌ها و ابتکاراتی را برای ارتقای آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان در میان کشور‌های عضو آغاز کند.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین حمایت پاکستان از تلاش‌های مشترک‌المنافع در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی را مورد تاکید قرار داد و کمک به کشور‌های عضو برای افزایش تاب‌آوری در برابر پیامد‌های اقلیمی را ضروری دانست.

معاون نخست‌وزیر پاکستان در ادامه به اهمیت تقویت پیوند‌های دیجیتال، تجاری و زنجیره‌های تأمین میان کشور‌های عضو اشاره کرد و اظهار داشت: اسلام‌آباد در خط مقدم تلاش‌ها برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های عضو قرار خواهد گرفت.