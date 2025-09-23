پخش زنده
سرپرست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق با اعلام آمادگی کامل این شرکت برای تولید گاز در فصل سرد سال گفت: برنامه تکلیفی در زمستان امسال، تولید روزانه ۶۵ میلیون مترمکعب گاز از میدانهای شمالشرق کشور است تا بخشی از نیاز مناطق شمال شرق و شمال کشور تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کمیزی، سرپرست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق در خصوص اجرای تعمیرات اساسی و همکاری با شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس برنامه و تعهد تکلیفی شرکت ملی نفت ایران، در ماههای سرد امسال روزانه ۶۵ میلیون مترمکعب گاز از میدانهای زیر مجموعه این شرکت تولید میشود. از این مقدار، میدان مزدوران با ۴۵ میلیون مترمکعب در روز، شوریجه B با ۱.۴ میلیون مترمکعب در روز، شوریجه D با نزدیک به ۱۸ میلیون مترمکعب در روز و میدان گنبدلی با ۰.۶ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز خواهند داشت. گاز تولیدی، پس از فرآورش در پالایشگاه شهید هاشمینژاد، به شبکه سراسری تزریق شده و انرژی مورد نیاز شش استان شمالی و شمالشرقی کشور را تأمین میکند.
وی افزود: عملیات تعمیراتی در دو سطح اجرا میشود؛ یکی تعمیرات مستمر و دیگری اورهال یا همان تعمیرات اساسی است. ما همواره تلاش میکنیم برنامههای تعمیرات از ابتدای بهار شروع و پیش از شروع پیک مصرف در پاییز تمام شود. در دوره تعمیرات اساسی سالیانه، تولید متوقف و فعالیتهای تعمیراتی و پیشگیرانه اجرا میشود تا تأسیسات برای زمستان آماده باشند. خوشبختانه امسال توانستیم عملیات اورهال سالیانه را حتی یک روز زودتر از موعد مقرر به پایان برسانیم که در نوع خود رکورد محسوب میشود.
سرپرست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق افزود: برای آنکه احتمال خطر را در انجام تعمیرات اساسی به حداقل برسانیم، همه عملیات با نظارت دقیق واحد اچاسیی انجام شد. همچنین آموزشهای ایمنی، مانورهای پیشگیرانه و رعایت دستورعملهای سختگیرانه در دستور کار بود و نتیجه آن شد که اورهال بدون هیچ حادثهای به پایان برسد که این موضوع برای ما افتخار بزرگی است.
کمیزی بیان کرد: بر اساس اقدامهای انجام شده، برداشت گاز ایران از میدان مشترک گنبدلی مطابق برنامه تکلیفی شرکت ملی نفت ایران است. البته باید بر این نکته تأکید کرد که در میدانهای مشترک با در نظر داشتن ملاحظات مهندسی همواره تلاش در برداشت حداکثری است تا منافع کشور تأمین شود.
سرپرست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق تصریح کرد: مصرف گاز کشور در دو دهه اخیر رشد قابلتوجهی داشته است در حالی که توسعه میادین و افزایش تولید، نیازمند زمانی طولانی و سرمایهگذاری قابلتوجهی است که این موضوع ناترازی تولید و مصرف را در پی داشته است. توصیه ما به مردم شریف ایران این است که در مصرف خانگی صرفهجویی کنند؛ کاهش چند درجهای دمای منازل، استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از هدررفت گرما اقدامهای ساده، اما مؤثر هستند. باید بدانیم مصرف بالای خانگی سبب میشود صنایع و نیروگاهها با کمبود گاز روبهرو شوند و همراهی مردم در این زمینه بسیار کلیدی است.
وی گفت: افزون بر تعمیرات اساسی، تعمیر تجهیزات مرکز اندازهگیری، تأسیسات مراکز جمعآوری گاز و چاههای مربوطه نیز انجام شده است. همچنین با همکاری شرکت ملی گاز و پالایشگاه شهید هاشمینژاد هماهنگیهای لازم برای انتقال و تزریق پایدار گاز به شبکه صورت گرفت تا در فصل سرد سال بیشترین تولید گاز انجام شود.