سخنگوی دولت گفت: ما برای قدرت موشکی خود نه از کسی اجازه میگیریم و نه از یک حدی کوتاهتر میآییم، زیرا موشکها، جزوی از امنیت ما هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: امروز در یکی از مدارس برای به صدا درآوردن زنگ مهر حضور یافتم، یکی از صحنههای زیبا این بود که تمام دانشآموزان سرود جمهوری اسلامی ایران را نه زمزمه بلکه با صدای بلند میخوانند. لازم است از تمام خیرین مدرسهساز و همت والای آنان در راستای ساخت مدارس قدردانی کنم و به تمام این بزرگواران ادای احترام کنم.
وی با ارائه آماری از شرایط آموزشی سال جاری تحصیلی، اظهار داشت: ۱۶ میلیون دانشآموز امروز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند و ۲ هزار و ۴۰۷ فضای آموزشی در اختیار آنان قرار گرفته است؛ همچنین ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس امسال پذیرای دانشآموزان هستند و ۹۸ درصد از واجدین شرایط برای حضور در کلاس اول دبستان در مدارس حضور یافتند.
سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیسجمهور به نیویورک، اظهار داشت: حضور رئیسجمهور در نیویورک فرصتی است که از این سخنگاه استفاده شود تا درباره تمدن کهن چند هزار سال ما سخن گفته شود، زمانی که پادشاهان ما اسرای برخی ادیان را آزاد کردند و فرصتی است تا ثروت تمدنی ایران تشریح شود. همانطور که رئیسجمهور محترم نیز بیان کردند این سفر فرصتی است برای گفتوگو برای تمام کسانی که مایل به گفتوگو باشند.
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه
مهاجرانی اعلام کرد: رئیسجمهور چهارشنبه ۱۰ صبح به وقت نیویورک و حدود ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت تهران در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای احقاق حقوق ملت و جلوگیری از افزایش فشارها بر مردم ایران و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند استفاده از دستگاه دیپلماسی به عنوان ابزاری برای گرهگشایی در کنار قوای نظامی تامین کننده امنیت مردم خواهد بود.
وی، گفتوگو با رهبران ادیان و جلسه با ایرانیان مقیم آمریکا به ویژه با توجه به فعالسازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای استفاده از توان و ظرفیت این گروه به ریاست آقای عراقچی وزیر امور خارجه از دیگر برنامههای رئیسجمهور پزشکیان در سفر به نیویورک عنوان و بیان کرد: روز یکشنبه با توجه به دستاورهای قهرمانان و پهلوانان ورزش و نخبگان علمی کشور، دکتر پزشکیان دستور برگزاری جشن ملی دادند که انشالله با هماهنگی وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورزش و جوانان، صدا و سیما، شهرداریها و استانداریها انجام خواهد شد و قدردانی خواهیم کرد از جوانان این مرز و بوم که برغم تمام مشکلات و سختیها، خوش درخشیدند و نام ایران را بر سر زبانها انداختند.
سخنگوی دولت افزود: نباید فراموش کنیم که برخی از تیمهای المپیاد ایران در زمان جنگ به صورت زمینی و در شرایط سخت از کشور خارج شدند و مدالهای رنگارنگ علمی و ورزشی کسب کردند.
مهاجرانی با اشاره به فعال شدن مجدد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: این موضوع میتواند به ایرانیان خارج از کشور کمک کند که به صورت موقت یا دائم و آنگونه که میل دارند به کشور باز گردند و به کشور کمک میکند که از ظرفیت این گروه استفاده کند و همه ما شاهد بودیم که در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه همه ایرانیان پای کیان ایران در تمام دنیا ایستادند.
مرغ با قیمت ۱۱۲ هزار تومان در میادین اصلی به فروش میرسد
وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین پیشبینیها نسبت به افزایش بیشتر قیمت در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: دستگاه اقتصادی دولت شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، پیگیر برنامهها هستند و تلاش میکنند که نقدینگی را کنترل کنند و باور داریم که موضوع کسری بودجه و افزایش نقدینگی سالهاست که به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده و جز موضوعاتی است که اگرچه بخشی از آن به سیاستهای داخل کشور مربوط میشود، اما بخش مهمی از آن به مساله تحریم باز میگردد که سرمایهگذاری در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
سخنگوی دولت افزود: کالاهای اساسی که شامل قیمتگذاریهای مصوب میشود همچون برنج خارجی، با قیمت مصوب ارائه میشود، اما برنج ایرانی شامل قیمتگذاری مصوب نیست و سازوکار بازار قیمت آنرا تعیین میکند. راهی که دولت در این راستا دنبال میکند، واردات برنج متناسب با ذائقه ایرانی است.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ، گفت: قطع برق مشکلاتی را در این خصوص ایجاد کرد و به هیچ وجه آنرا کتمان نمیکنیم ولی براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی بازار اکنون کنترل شده است و با قیمت ۱۱۲ هزار تومان در میادین اصلی در حال فروش است.
وی نظارت بر قیمت در کنار تولید و توزیع منظم را از برنامههای مهم دولت دانست و تاکید کرد: معیشت مردم برای دولت از اولویت برخوردار است.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش تولید برق در نیروگاههای خورشیدی، گفت: به روزرسانی سایر نیروگاهها موجب کاهش مصرف این نیروگاهها خواهد شد و از سوی دیگر ذخایر سوخت نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد، این در حالی است که ذخایر سال گذشته در اول شهریور ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بود. اما همچنان مدیریت مصرف به ویژه در مراکز دولتی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تلاشهای دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه
مهاجرانی با اشاره به اینکه دولت استفاده از ظرفیت همسایگان و منطقه را به عنوان راهبرد خود برگزیده است، افزود: موضوع تنوع بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی، استفاده از ظرفیت بازارچهها و شهرکهای صنعتی مرزی که میتواند به صورت مشترک بین کشورها شکل بگیرد، تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به خصوص در راستای تأمین کالاهایی که مورد نیاز است، تسهیل و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی با اولویت کشورهای همسایه و انجام مبادلات تجاری در قالب تهاتر در دستور کار است.
وی تاکید کرد: همچنین گسترش بازارهای هدف و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید داخل جزو موضوعات مهمی است که دولت به عنوان راهکارهایی فارغ از مکانیسم پسگشت آنرا دنبال میکند.
سخنگوی دولت با اشاره به ابعاد روانی مکانیسم پسگشت، آنرا اقدامی غیرقانونی خواند و تاکید کرد: منکر نیستیم که ابعاد روانی این مکانیسم، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را به کار گرفته است که از فعال شدن آن جلوگیری کند، سفرهای متعدد دکتر عراقچی دال بر این موضوع است. ما هیچگاه از تحریم استقبال نکردهایم. اما دولت از ابتدا برای تمام موضوعات آمادگی داشت.
مهاجرانی، استفاده از تمام ابزارها از جمله کالابرگ برای تامین معیشت مردم را از برنامههایی دانست که دولت به جد پیگیر آن است و افزود: دولت نسبت به فشاری که به مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر وارد میشود، آگاه است و تلاش میکند که تحریم، آثار کمتری بر زندگی مردم داشته باشد.
عزم دولت و حاکمیت التیام زخمهای مردم است
وی با بیان اینکه وفاق همواره جوابگو است، تصریح کرد: رویکرد عدالت محور و وفاق آفرین دولت توانست زخمی که بردل مردم سیستان و بلوچستان در حادثه غمناک هشتم مهرماه ۱۴۰۱ گذاشت، با همراهی قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، هدایتهای مقام معظم رهبری و هماهنگی استاندار حل شود که نشان میدهد، وفاق جواب میدهد.
سخنگوی دولت افزود: برگزاری نشست صلح و وفاق در زاهدان نشان دهنده عزم دولت و حاکمیت برای التیام زخمهای مردم و آغاز فصلی نو از اعتماد، عدالت و همدلی است که شاهد گسترش این رویداد خواهیم بود.
مهاجرانی با اشاره به تمرکز دولت بر انرژی خورشیدی به عنوان یکی از راههای اصلاح و بهبود ناترازی انرژی، تاکید کرد: ۲ هزار و ۵۵۵ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی و حرارتی در این مدت اضافه شده است.
وی همچنین با گرامیداشت روز چهارم مهر (روز سرباز) و تبریک آن به همه سربازان وطن و شهدایی که در طول هشت سال دفاع مقدس و ۱۲ روز جنگ تحمیلی جان خود را از دست دادند، بیان کرد: طبق اعلام وزیر نفت طی هفت سال گذشته در حال حاضر بالاترین میزان تولید نفت را داریم، اما سرمایهگذاری آنگونه که در شورای اقتصاد مصوب شود و همچنین استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دانشمحور کمک کننده خواهد بود.
از فرصت مجمع عمومی سازمان ملل برای بیان حقانیت مردم ایران استفاده میکنیم
سخنگوی دولت اظهار کرد: علیرغم تلاشهای صورت گرفته از سوی ایران، اروپاییها تلاشی برای حفظ برجام صورت ندادند و لذا بعد از خروج آمریکا، شاهد فشارهای سنگین بر اقتصاد ایران بودیم. اما دستگاه دیپلماسی و شخص رئیسجمهور همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است از هر فرصتی برای گفتوگو و حل مسائل مردم استقبال خواهیم کرد. اما گفتوگو دو طرفه است و نه دیکته کردن نظرات یک طرف بر طرف مقابل.
مهاجرانی افزود: رئیسجمهور و دولت هر فرصتی را برای حل مشکلات کشور مغتنم میدانند و فرصت حضور در سازمان ملل نیز همینگونه است؛ این سخنگاه مهمی است و این فرصت مغتنمی برای رساندن صدا، ایستادگی و دانایی مردم ایران است و رئیسجمهور از این فرصت به خوبی استفاده خواهند کرد.
وی تصریح کرد: رئیسجمهور همچنین از فرصت گفتوگو با روسای سایر کشورها استفاده خواهند کرد که جلوی فشار و برگشتها را بگیرد، در عین حال که برای مقابله با فشارهای ناشی از فعال شدن مکانیسم پسگشت آماده هستیم. اما آنچه اهمیت دارد، این است که از ظرفیت دیپلماسی و ظرفیت حضور کشورهای مختلف جهان در این مجمع استفاده خواهیم کرد تا حقانیت، فرهیختگی و تمدن مردم ایران را معرفی کنیم.
رئیسجمهور با کسی بر سر منافع ملت تعارف ندارند
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا دکتر پزشکیان از عملکرد وزیر امور خارجه در گفتوگوها با دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رضایت دارد؟» گفت: دکتر پزشکیان بر سر منافع ملت و کشور با کسی تعارف ندارد و اگر احساس کند که عملکرد شخصی آنگونه که باید باشد، نیست حتما تذکر میدهند و مدافع منافع مردم و کشور هستند. قوه مجریه، اجراکننده است، اما کلیت نظام شامل نهادهای دیگر هم میشود. قوه مجریه و وزیر امور خارجه اجرا کننده تصمیمات و البته تصمیمساز هستند.
مهاجرانی افزود: دکتر عراقچی و دکتر لاریجانی هر دو توسط رئیسجمهور انتخاب شده و جز تیم او هستند. تصمیمگیری در خصوص موضوعاتی همچون هستهای در لایههای مختلف نظام و نهادهای مختلف انجام میشود و مسلم است که «کمیته هستهای» نهاد مهمی است که رئیس آن دکتر لاریجانی است و با توجه به اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی و منصوب رئیسجمهور هستند، وظایف مهمی بر عهده دارند.
وی در خصوص نقش بازگشت تحریمها بر روابط چین و کشورهای هم پیمان ایران اشاره کرد و افزود: ایران با کشورهای همسایه و منطقه پیوند ناگسستنی دارد، مسلما دیپلماسی، زیرساختی برای گسترش تبادلات ایران است. چین در هنگام تحریمها همراه ایران بوده و عضو بریکس است، در پیمان شانگهای حضور دارد و کشوری است موثر که روابط دوجانبه محکمی با ایران دارد.
برنامه دولت گسترش روابط با چین است
سخنگوی دولت با اشاره به موافقتنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: فارغ از اجرایی شدن مکانیسم پسگشت و تبعات آن، برنامه دولت گسترش روابط با تمام کشورها از جمله چین است و لازم به ذکر است که روابط با چین جز موضوعات راهبردی دولت است.
مهاجرانی با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان در این دیدار بر نکات متعددی تأکید فرمودند که طبیعتاً این فرمایشات به عنوان دستورالعملهایی باید نصبالعین همه وزرا قرار گیرد و مورد توجه ویژه باشد. در همان روز، آقای عارف معاون اول رئیسجمهور، کارگروهی تشکیل داد که در آن کارگروه بهویژه موضوع معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و رفع نیاز اقشار کمبرخوردار که نیازمند توجه ویژه هستند، مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب نسبت به توجه ویژه به موضوع نفت، افزود: وزیر نفت اعلام کرد که در طی هفت سال گذشته، هماکنون بالاترین میزان تولید نفت خود را داریم که البته سرمایهگذاریها به همراه بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دانشمحور، میتواند به تحقق اهداف کمک کند.
سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد که استفاده از ظرفیت دیپلماسی، پیمان شانگهای و بریکس میتواند نقش موثری در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشد و پاسخگوی کامل به مطالبات ایشان باشد.
از توان موشکی خود کوتاه نمیآییم
مهاجرانی با تاکید بر اینکه برای دفاع از مردم از کسی اجازه نمیگیریم، تصریح کرد: در طول این ۱۲ روز گذشته همه شاهد بودند که در کنار انسجام ملی، قدرت موشکی ما بود که از مردممان دفاع کرد. همینطور در طول هشت سال دفاع مقدس ثابت شده که هیچ کشوری بدون داشتن قوای نظامی لازم نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.
وی تصریح کرد: ما برای قدرت موشکی خود نه از کسی اجازه میگیریم و نه از یک حدی کوتاهتر میآییم، چرا که امنیت مردم را با هیچ چیزی تاخت نخواهیم زد، زیرا موضوع مذاکره موضوع امنیت است و لذا موشکها هم جزوی از امنیت ما هستند.
سخنگوی دولت گفت: سفرهای رئیسجمهور دال بر میزان توجه وی نسبت به کشورهای همسایه و تنوع راهبردهایی است که در حوزه تجارت میتوانیم روی آنها کار کنیم. دادن اختیارات به استاندارانِ استانهای مرزی نیز در همین راستاست، همکاری با کشور پاکستان و نشست با تجار از جمله در عراق از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
مهاجرانی با اشاره به سفر وزرا به کشورهای مختلف و دنبال کردن تنوع راهبرد تجارت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به حل مشکلات ما کمک میکند، توجه به حوزه نزدیک و نه لزوما دوردست است. دولت به شدت بر چندجانبه گرایی تأکید دارد؛ این شعاری است که شانگهای و بریکس هم بر آن تأکید دارند که دنیا باید از یکجانبهگرایی خارج شود و در این راستا پیمانهایی که عضو آن هستیم از جمله شانگهای، بریکس و اوراسیا برای کشور ظرفیت قابل توجهی فراهم میکنند.
وی ضمن تبریک سال آبی جدید و آرزوی سال پرباران برای همه کشاورزان، تصریح کرد: براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، تامین و توزیع ۳ میلیون تن کود به صورت یارانهای در سامانه صورت گرفته است که به منظور کشت محصولات اساسی و براساس الگوی کشت صورت گرفته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه باید محدودیتهای آب را به رسمیت بشناسیم، از همه کشاورزان خواست که براساس الگوی کشت عمل کنند و افزود: سامانه پایش کود به این موضوع کمک میکند؛ نیمی از کود عرضه شده و نیمی از آن نیز در حال برنامهریزی برای ارائه به بازار است. بخشی از افزایش قیمت نهادهها مربوط به قیمت جهانی است، امسال از نظر تامین سم مشکلی نداریم و در خصوص قیمت کود نیز نهادهای نظارتی کنترل میکنند و وزارت جهاد کشاورزی نیز کود یارانهای را با بالاترین کیفیت در اختیار کشاورزان قرار میدهد.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه راهبرد وفاق، مسیری نیست که بتوان انتظار داشت بلافاصله نتایج خود را نشان دهد، اظهار کرد: تجربه یکساله نشان داد که همین راهبرد، اکنون نیز پاسخگو بوده است. زخمی که بر دل مردم شریف و نجیب سیستان و بلوچستان بود، امروز در مسیر التیام قرار گرفته است. این مسئله نشان میدهد همانطور که ما به وفاق ایمان داریم، دیگران را نیز به ایمان به وفاق دعوت میکنیم. میگوییم: «به وفاق ایمان بیاورید».
وی تاکید کرد: تنها در سایه وفاق با مردم و همراهی با آنان است که میتوانیم از سختترین گردنهها عبور کنیم. بدون همراهی مردم، عبور از هیچ مسیری ممکن نخواهد بود. بر همین اساس، ما همچنان مؤمن به وفاق هستیم و معتقدیم که وفاق، یک راهبرد بلندمدت و کارآمد است که میتواند ما را از دشوارترین شرایط عبور دهد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تمدنِ ایرانزمین، تمدنی کهن و ریشهدار است. در طول تاریخ، بارها و بارها شاهد نبردها و بحرانهای بزرگ بودهایم، اما این تمدن ایستاده باقی مانده است. این پیشینه، گواهی بر عمق تاریخی ایران و سهم بزرگ آن در تمدن جهانی است و با اتکا به خداوند متعال، بهرهمندی از تدبیر بندگان خدا، عقلانیت سیاستگذاران و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، اگر در کنار هم باشیم و اتحاد و وفاق را حفظ کنیم، انشاءالله از این مسیر نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد و هیچ آسیبی به ما نخواهد رسید.
مهمترین اصل «وفاق با مردم»، صداقت است
مهاجرانی گفت: در ایام قبل از جنگ ۱۲ روزه، تورم کشور رو به کاهش بود، اما بعد از آن ایام، تورم افزایش یافت و در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مهمترین اصل «وفاق با مردم»، صداقت است، افزود: باید با مردم صادق باشیم، هر قدر سرمایهگذاری را افزایش دهیم تورم کاهش مییابد. بانک مرکزی نیز سیاستهای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در دستور کار قرار داده است، به این صورت که چهار اقدام جدی را در دستور کار قرار داده است. نخست اینکه بانکها را به سمت تراز شدن حرکت دهد، انتشار اوراق مالی را مدیریت کند، اضافه برداشت بانکها را مدیریت کند و تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و برگزاری تنظیم بازار با تمام ارکان از اتاق اصناف تا سازمان تعزیرات در آن حضور دارند و در جهت کنترل بازار حرکت میکنند.
ادامه دارد ...