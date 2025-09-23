با وجودگذشت یک سال از تایید اساسنامه منطقه آزاد سرخس، ایجاد منطقه آزاد در این منطقه همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اجرایی منطقه آزاد سرخس گفت: از زمان تایید اساسنامه منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس توسط شورای نگهبان، سازمان منطقه آزاد سرخس تشکیل ومدیر اجرایی آن توسط دولت تعیین شد.

محسن پور احمدی افزود: براساس ماده ۱۲ اساسنامه منطقه آزاد سرخس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس باید توسط آستان قدس معرفی شود که این کار بعد از سفر تولیت به سرخس انجام گرفت، و افراد معرفی شده درفرایند استعلامات بودند که جابجایی وزیر وجنگ پیش آمده وبازنشستگی یکی از افراد معرفی شده روند کار را متوقف وزمان برکرد.

مدیراجرایی منطقه آزاد سرخس دوغارون بابیان اینکه در هفته‌های آینده تکلیف هیئت مدیره ومدیر عامل منطقه آزاد سرخس مشخص خواهد شدگفت: به زودی فرد جایگزین معرفی و سه نفر هیئت مدیره مراحل تعیین صلاحیت ومصاحبه را طی خواهند کرد و به جلسه دولت ابلاغ می‌شود تا هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد سرخس به تایید و تصویب هیات وزیران برسند ومعرفی شوند.

پور احمدی، با تاکید بر اینکه منطقه آزاد سرخس الگویی برای سایر مناطق کشور خواهد بود که براساس فاکتور‌های بانک جهانی استاندارد‌های لازم را دارد، تصریح کرد: مرحله عملیاتی محصوره شده منطقه نیز در ۲۲۰۰ هکتار طراحی شده و کاربری‌های مختلف نیز از جمله لجستیک، ریلی، کامیونی، صنعتی، تولیدی، فرآوری و بسته‌بندی صرفاً با هدف صادراتی تعیین شده است. همچنبن دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان در دروازه‌های ورودی و خروجی مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جانمایی و مستقر و آماده بهره‌برداری است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد سرخس در پایان تاکیدکرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی اقتصادی در این منطقه مطابق با تعریف جهانی مورد نظر مراکز پژوهشی خواهیم بود و یک الگوی مناسب اقتصاد مقاومتی را نوید می‌دهد.