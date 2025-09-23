به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی با اشاره به این که این موزه در سه بخش تاریخی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایجاد شده است گفت: بخش دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز در آینده‌ای نزدیک با طراحی هنرمندانه به بهره برداری خواهد رسید.

سردار سرتیپ دوم وحیدی با بیان این که موزه دفاع مقدس ارومیه بعد از موزه استان‌های کرمان و همدان به عنوان سومین موزه بزرگ و مجهز کشور در حوزه دفاع مقدس محسوب می‌شود افزود: این موزه در ایام دفاع مقدس در محل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر به صورت رایگان آماده بازدید علاقه مندان است.

او با اشاره به این که در این موزه میزبان زائران راهیان نور شمال‌غرب کشور، دانش آموزان دانشجویان و عموم مردم عزیز کشور هستیم خاطرنشان کرد: در این موزه سعی شده وجه تمایز جنگ در جبهه شمالغرب با جبهه جنوب کشور را مورد بررسی قرار دهیم که یکی از وجوه تمایز موضوع کوهستانی بودن منطقه است که در این موزه نشان داده شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی با تاکید بر این که ۷۰ درصد این موزه به اتمام رسیده و مابقی نیز در آینده‌ای نزدیک با طرح‌های جدید و خلاقانه در حوزه دفاع مقدس آماده می‌شود افزود: پرداخت به جنگ چالدران و ۲۷ هزار شهید این جنگ، واقعه دوم بهمن ۱۳۵۷ مردم ارومیه و نقش مجاهد نستوه آذربایجان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسنی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی، بررسی نقش آذربایجان غربی و ارومیه در نهضت مشروطه، بررسی عملیات‌های انجام شده بر علیه گروهک‌های ضد انقلاب در منطقه شمال غرب، ۳۵ شهید دارلک، ۱۴ شهید حکی و ۱۴ شهید روستای بند، بمباران شیمیایی سردشت، نشان دادن ۱۵ عملیات استان بر علیه رژیم بعث عراق و بررسی نقش و جایگاه قرارگاه حمزه سیدالشهدا و لشکر ۶۴ ارومیه در تامین امنیت منطقه از جمله مواردی است که در این موزه به صورت مفصل بدان‌ها پرداخت شده است.