در آستانه فصل صید میگو طرح دریابست از امروز در هرمزگان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این طرح با هدف حفظ ذخایر میگو و مدیریت بهینه صید در شهرستانهای سیریک، میناب، قشم، بندرعباس و بندرخمیر اجرا میشود.
مسعود بارانی افزود: در مدت دریابست هرگونه فعالیتهای صید و صیادی در آبهای هرمزگان ممنوع و تنها صید ساردین با روش تایید شده شیلات استان در آبهای قشم آزاد است.
وی گفت: اجرای طرح دریابست که تا نهم مهرماه ادامه دارد، فرصتی برای تجدید قوای طبیعی ذخایر میگو است و نقش مهمی در بازگشت جمعیت گونههای ارزشمند این آبزی به چرخه صید ایفا میکند.
مدیرکل شیلات هرمزگان افزود: هرمزگان یکی از قطبهای اصلی صید و فرآوری میگو در کشور است و رعایت طرحهای حفاظتی همچون دریابست، تضمینکننده استمرار فعالیتهای صیادی و اقتصادی در این بخش است.