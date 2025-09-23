\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u062c\u060c \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f3\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0