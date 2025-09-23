پخش زنده
امروز: -
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اتصال سامانه دادرسی کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه گفت: این اقدام، نمونهای موفق از همکاری بین دستگاهی است و باید چنین رویکردی در سایر حوزهها نیز دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «احمد میدری» در آئین اتصال سامانه جامع دادرسی کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه که امروز با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری و با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار شد، همکاری بین دستگاهها را شرط اصلی ارتقای کیفیت خدمات دانست.
وی اظهار کرد: در حال تغییر سیستمهای موجود به الگوهای نوین هستیم که نقاط قوت بسیاری دارند، اما ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتوانند این مشکلات را به وزارت تعاون منتقل کنند تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
میدری با اشاره به برخی مسائل و مشکلات عمده مردم مانند حجم بالای جابهجایی مستأجران در کشور گفت: سالانه حدود پنج میلیون جابهجایی انجام میشود و یک میلیون ابلاغ تحت تأثیر تغییر نشانیها قرار میگیرد؛ این اتفاقات نشان میدهد که روشهای سنتی ابلاغ مثل اعزام مامور به درِ منزل دیگر کارآمد نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: در این ایام از چند طرح مهم رونمایی میشود که یکی از آنها اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ثناست. همچنین همکاریهای تازهای میان هنرستانها و سازمان آموزش فنیوحرفهای آغاز شده است تا دانشآموزان و کارآموزان بتوانند از ظرفیتهای یکدیگر بهرهمند شوند.
میدری همکاری بین دستگاهها را ضرورتی اساسی دانست و تصریح کرد: در نظام اداری کشور، همکاری میان نهادها کافی نیست. این در حالی است که ارائه خدمات با کیفیت نیازمند تعامل و استفاده مشترک از زیرساختهاست. مردم نباید قربانی خدمات کمکیفیت دولتی شوند و ما باید بتوانیم خدماتی کارآمد و گسترده عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه استفاده مشترک از زیرساختها موجب کاهش هزینهها و رفع موانع کسبوکار میشود، گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که دولتها با کوچکسازی و حذف موازیکاریها میتوانند هم کیفیت خدمات را افزایش دهند و فشار بر کارفرمایان را نیز کاهش دهند. در واقع کوچک سازی دولت به معنای کاهش خدمات دولت نیست.
میدری بر ضرورت استفاده از ظرفیت استانها تأکید کرد و گفت: مدیران استانی دانش و تجربهای در حوزههای تخصصی خود دارند که در مرکز کمتر یافت میشود. برای نمونه، رئیس اداره کار در طبس که ۱۸ سال تجربه حضور در معادن زغالسنگ دارد، دانشی در حوزه ایمنی معادن دارد که در تهران مشابه آن پیدا نمیشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این همکاری با قوه قضائیه و وزارت دادگستری نشان میدهد که میتوان با تعامل میان دستگاهها خدماتی شفافتر، سریعتر و کمهزینهتر در اختیار مردم قرار داد و باید تلاش کنیم این رویکرد در سایر بخشها نیز گسترش یابد.