به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شرکت پالایش نفت تهران، محمدعلی دادور درباره استفاده پالایشگاه‌ها از آب غیرمتعارف یعنی آب تصفیه‌شده و آب دریا در شرایط کم‌بارشی اظهار کرد: پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب برای استفاده از پساب تصفیه‌شده در دستور کار همه پالایشگاه‌های کشور قرار دارد و پالایشگاه تهران هم‌اکنون بزرگترین تصفیه‌خانه پساب کشور و خاورمیانه را احداث کرده تا آب مورد نیاز تأسیسات خود را از پساب تصفیه‌شده فاضلاب تهران تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه همه پالایشگاه‌های کشور جز آنهایی که در کنار دریا قرار دارند، تصفیه‌خانه فاضلاب برای استفاده از پساب تصفیه‌شده احداث می‌کنند، افزود: احداث تصفیه‌خانه در پالایشگاه‌های کرمانشاه و شازند هم انجام می‌شود و پالایشگاه تبریز به همراه پتروشیمی تبریز به‌صورت مشترک تصفیه‌خانه فاضلاب احداث می‌کند، همچنین پالایشگاه اصفهان هم‌اکنون برای تأمین آب تأسیسات خود از آب تصفیه‌شده دریا استفاده می‌کند که البته تأمین نیاز آبی پالایشگاه از طریق آب دریا ارزان نیست و هزینه انتقال آن بسیار زیاد است، اما به‌دلیل تنش آبی موجود چاره دیگری نداریم.

استفاده از پساب تصفیه‌شده و آب دریا؛ راه مقابله با بحران آب

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پالایشگاه تهران بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته و تا آخر امسال به‌صورت کامل راه‌اندازی می‌شود، اظهار کرد: با راه‌اندازی این پروژه، شهرک انرژی که در نزدیکی پالایشگاه تهران قرار دارد نیز از پساب تصفیه‌شده استفاده می‌کند، همچنین با راه‌اندازی کامل تصفیه‌خانه پالایشگاه‌های اصفهان و تهران، ۱۰۰ درصد آب صنعتی مورد نیاز این دو مجتمع پالایشگاهی از پساب تصفیه‌شده تأمین می‌شود.

دادور با اشاره به اینکه پالایشگاه اراک قبلاً از آب سد کمال صالح استفاده می‌کرده و با وجود اینکه این پالایشگاه از سرمایه‌گذاران و شرکای این سد است، اما سهمیه آب آن قطع شده و هم‌اکنون از روش‌های مختلف ازجمله پساب تصفیه‌شده و آب چاه، آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کند، افزود: در اراک مشکل آب‌های زیرزمینی نیست و در عمق ۵۰ تا ۶۰ متری به آب می‌رسند، اما پروژه فاضلاب پالایشگاه اراک در یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و در آن صورت چاه‌های احداث‌شده پلمپ می‌شوند.

وی در پاسخ به اینکه آیا پالایشگاه‌ها هم مانند پتروشیمی‌ها الزام دارند که در کنار دریا احداث شده یا از آب دریا استفاده کنند، گفت: وقتی که آب قطع می‌شود، این الزام خود به خود ایجاد می‌شود، اگر هم قانونی در این زمینه الزام‌آور نباشد، ما خود با توجه به منابع آبی کم از آب دریا استفاده می‌کنیم.

خیزبلند پالایشگاه‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به احداث نیروگاه‌های خورشیدی ازسوی پالایشگا‌ها بیان کرد: همه پالایشگاه‌ها به‌سمت استفاده از برق خورشیدی گام برداشته و احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در همه پالایشگاه‌های کشور ازجمله اصفهان و تهران مناقصه برگزار شده و پیشرفت پروژه‌های هر پالایشگاه با دیگری متفاوت است، پالایشگاه تهران نیز به سمت استفاده از برق خورشیدی خیز برداشته و چند خاستگاه برای احداث پنل خورشیدی و نیروگاه خورشیدی اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در زمینه پیشبرد پروژه احداث نیروگاه خورشیدی تأمین نقدینگی است، اظهار کرد: برخی از این پالایشگاه‌ها از دولت مطالبه دارند و مطالبات به‌گونه‌ای است که از طریق دریافت وام از صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند تا احداث نیروگاه خورشیدی را به پیش ببرند.