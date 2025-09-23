سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد گفت: امسال ۷۶۸ دانش آموز در ۸۲ مدرسه تک کلاسه روستا‌های این شهرستان مشغول به تحصیل‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ الیاس نظری افزود: سال تحصیلی جدید در بشاگرد با حضور هفت هزار و ۱۳۳ دانش آموز آغاز شده است.

وی گفت: این شمار دانش آموز در ۲۴۳ مدرسه با ۵۲۰ کلاس درس تحصیل می‌کنند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش بشاگرد گفت: اکنون آموزش معلمان چند پایه در اجرای طرح توانا درحال اجراست.

الیاس نظری افزود: هزار و ۲۳ تن از معلمان و کارکنان فرهنگی نیز در بشاگرد تعلیم و تربیت و آموزش دانش آموزان را بر عهده دارند.

