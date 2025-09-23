به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدرسه شاهد بوکان امروز میزبان آیین آغاز سال تحصیلی جدید و به صدا درآمدن زنگ آغاز ایثار و مقاومت به مناسبت هفته دفاع مقدس بود.

همزمان با بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس زنگ آغاز سال تحصیلی جدید و ایثار و مقاومت در بوکان نواخته شد.

محمدپور، معاون اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در این مراسم از تلاش برای افزایش سرانه فضای آموزشی در استان گفت.

امیرعبدالهی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوکان هم در این مراسم از بهبود رتبه علمی و افزایش رشته‌های تحصیلی این دانشگاه خبر داد.

در پایان این مراسم، پیام معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط رئیس اداره بنیاد شهید بوکان قرائت شد.