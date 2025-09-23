به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان لرستان در نشستی به مناسبت یکمین سالگرد تشکیل دادگاه‌های صلح در لرستان، صلح و سازش را مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: ترویج فرهنگ گذشت و تفاهم اجتماعی می‌تواند انسجام جامعه را تقویت کرده و از بروز تنش‌های فردی و جمعی جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام سعید شهواری با تأکید بر اینکه اصلاح ذات‌البین و حل اختلاف میان مردم توصیه‌ای دینی و اخلاقی است، افزود: آمار بالای صلح و سازش در پرونده‌ها نشان‌دهنده ظرفیت چشمگیر دادگاه‌های صلح در ایجاد تفاهم و کاهش مشکلات قضائی است.

رئیس کل دادگستری لرستان ضمن اشاره به رویکرد قوه قضائیه در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح گفت: کاهش هزینه‌ها، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و گسترش اصلاح ذات‌البین با همکاری شورا‌های حل اختلاف از اهداف اصلی تشکیل این دادگاه‌ها به شمار می‌رود.

رئیس شورای قضایی استان ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را عامل تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم دانست و تأکید کرد: قضات و کارکنان قضایی باید با دقت، تعهد و روحیه خدمتگزاری در مسیر احقاق حقوق مردم گام بردارند.

وی با اشاره به عملکرد دادگاه‌های صلح لرستان گفت: از سال گذشته تاکنون ۳۸ شعبه فعال در استان راه‌اندازی شده است و تنها در شش ماهه نخست امسال، ۴۲ هزار و ۵۲۷ پرونده به این محاکم ارجاع شد که با مختومه شدن ۴۶ هزار و ۳۸۹ پرونده، معادل بیش از ۱۰۹ درصد، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۵۳ روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد این دادگاه‌ها تأکید کرد و از رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و حوزه‌های قضایی خواست تا با دقت بیشتری بر روند فعالیت شعب صلح نظارت کنند تا رضایتمندی مردم از خدمات قضائی بیش از گذشته ارتقا یابد.