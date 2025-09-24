به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صمت استان با بیان اینکه سال گذشته میزان حقوق دولتی وصولی از معادن ۱۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی از معادن خراسان‌جنوبی وصول شده و سهم قابل توجهی در تأمین منابع مالی کشور ایفا کرده است.

پارسا افزود: ۱۵ درصد این وصولی‌ها به استان بازگشته و صرف آبادانی مناطق معدنی در حوزه زیرساختی می‌شود.

وی گفت: سال گذشته نیز ۶۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن استان به ۷ طرح آبرسانی اختصاص یافت.

مدیرکل صمت استان افزود: براساس قانون دولت از محل استخراج معادن و برحسب هر نوع ماده معدنی مبالغی را تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند که معادل ۱۵ درصد مبلغ واریز به حساب خزانه به هر استان اختصاص می‌یابد.

پارسا با بیان اینکه این پول باید صرف امور زیر ساختی، توسعه و رفاه شهرستان‌ها به ویژه در نواحی معدنی شود، گفت: انتظار است با عملکرد مطلوبتر استان در سال‌های آینده مبالغ بیشتری به خراسان جنوبی اختصاص یابد تا از این طریق بتوان با توسعه زیرساخت‌ها در جهت محرومیت زدایی گام برداشت.

وی افزود: در سال‌های آینده برحسب ضرورت مبالغ حاصل از درآمد تبصره ۶ در زمینه ساخت مدرسه، مراکز بهداشتی، طرح‌های برق رسانی، راهسازی و همچنین طرح‌های آبرسانی هزینه خواهد شد.

پارسا همچنین گفت: در حال حاضر ۷۰۲ فقره پروانه اکتشاف و ۸۵۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که از این تعداد، ۵۳۳ معدن فعال و ۳۲۴ معدن غیر فعال هستند.

وی افزود: معادن استان خراسان جنوبی دارای ظرفیت استخراج ۶۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تن و ذخیره قطعی ۷ هزار و ۷۳۴ میلیون تن مواد معدنی است که مهم‌ترین آنها شامل زغال‌سنگ، منیزیت، طلا، مس، سرب و روی، بنتونیت و پتاس می‌شود.

وی همچنین از اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر در بخش معدن استان خبر داد.