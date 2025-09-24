پخش زنده
هشتمین مراسم سراسری بزرگداشت شهدای منا با عنوان «لالههای سفید» امروز در مجموعه حج و زیارت، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، امروز دوم مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس، هشتمین مراسم ملی بزرگداشت شهدای منا با عنوان «لالههای سفید» در سالن آمفی تئاتر مجموعه حج و زیارت، برگزار میشود.
مراسم ملی و سراسری بزرگداشت شهدای منا، مسجدالحرام و حج خونین امروز چهارشنبه (دوم مهر) از ساعت ۱۶ و با حضور مسئولان مجموعه حج و زیارت و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار و از خانوادههای شهدای منا تجلیل خواهد شد.
فاجعهٔ منا روز دوم مهر ۱۳۹۴، دهم ذیحجهٔ ۱۴۳۶ قمری، همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات در سرزمین منا رخ داد و به شهادت حجاج کشورهای مختلف از جمله صدها زائر ایرانی منجر شد.