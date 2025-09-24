پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ساخت و توسعه راههای ارتباطی به عنوان یکی از ماموریتهای کاری این اداره کل تعیین شده و در حال حاضر پروژه راهسازی به ارزش بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در محورهای استان در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در برنامه زنده گفتگوی ویژه اینوا که از شبکه استانی آذربایجانغربی پخش شد، اظهار داشت: مجموع طول راههای در دست احداث استان به طول ۶۰۰ کیلومتر در قالب کارگاههای راهسازی فعال در محورهای مختلف استان است.
وی با اشاره به اینکه ۵۶۹ کیلومتر بزرگراه و ۵۱۱ راه اصلی در آذربایجانغربی وجود دارد؛ ادامه داد: با این آمار برابر تمام راههای استان، محور در دست احداث داریم که در مجموع ۵۲ درصد به طور میانگین پیشرفت فیزیکی دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طی یکسال گذشته ۷۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی با ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار به روز هزینه شده به بهرهبرداری رسیده است.
آرامون تاکید کرد: احصا مدلهای مالی برای تامین منابع مورد نیاز طرحهای راه و شهرسازی در اولویت است و طی امسال ۵ هزار میلیارد ریال را از طریق مولدسازی تامین و تزریق طرحهای راهسازی کردیم.
وی اضافه کرد: در بخش راهسازی طی یکسال گذشته ۸ هزار تن قیر به ارزش ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به پیمانکاران بخش راهسازی واگذار شده است.
وی ادامه داد: توسعه راه محور توسعه بوده و با تدابیر مقام عالی وزارت و حمایتهای مقام عالی استان فعالیتهای راهسازی بیش از پیش فعال شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این استان با داشتن سه فرودگاه و مرز مشترک با کشورهای خارجی ویژگیهای بالقوه دارد و باید زیرساختهای لازم برای توسعه سرمایهگذاریهای لازم فراهم شود.
آرامون با اشاره به فعالیت اداره کل راه و شهرسازی در حوزه مسکن نیز گفت: طی یکسال گذشته اراضی مورد نیاز در شهرها و روستاهای آذربایجانغربی تامین شده که قابلیت بارگذاری بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی را دارد.
وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرای مسکن در ۵۶ هزار و ۶۱۳ واحد شروع شده و طی امسال ۹ هزار و ۶۰۰ واحد به اتمام رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به طرحهای حمایتی و بازآفرینی شهری در بخش احداث مدرسه نیز گفت: در مجموع ۱۶۶ کلاس درس در سطح استان افتتاح شده و عملیات اجرایی ۶۳ کلاس درس در دست اجراست.
آرامون تاکید کرد: تکمیل زیرساختها زمینه ساز توسعه استان بوده و این مساله در اولویت مجموعه کاری راه و شهرسازی آذربایجانغربی است و با جدیت دنبال میشود.