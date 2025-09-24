پخش زنده
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ملاقات مردمی به مشکلات ۸۷ تن از مراجعان رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در این دیدار مردمی به درخواستها و مشکلات مطرح شده رسیدگی و در خصوص هر یک دستورات لازم صادر شد.
مجتبی قهرمانی افزود: براساس برنامهریزی ها، رؤسا و دادستانها در همهی حوزههای قضایی استان مؤظف شدهاند علاوه بر ملاقاتهای عمومی هفتگی، بهصورت روزانه نیز به مشکلات مردم رسیدگی کنند.
وی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای افزایش ارتباط مستقیم با مردم گفت: امیدواریم با تداوم چنین برنامههایی، بتوانیم گامهای مؤثری برای خدمترسانی به مردم تحقق عدالت در جامعه برداریم.