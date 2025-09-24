به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، احمد محمودزاده افزود: این تصمیم با توافق و همکاری استاندار آذربایجان‌غربی اتخاذ شده و تمامی نهاد‌های ذیربط موظف به اجرای آن هستند تا عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان استان تضمین شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه آموزش، توضیح داد: در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی دولت، تمامی مشکلات سخت‌افزاری مدارس برطرف می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هدف اصلی، فراهم کردن محیطی امن، استاندارد و متناسب با نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان است.

وی از اقدامات ویژه برای مدارس کوچک‌تر با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های دولت، سازمان نوسازی مدارس، مشارکت خیران و مسئولیت‌های اجتماعی، شرایط مناسب برای تحصیل این دانش‌آموزان فراهم می‌شود.

محمودزاده تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید می‌توانند در محیطی سالم و استاندارد به تحصیل بپردازند و هیچ دانش‌آموزی از امکانات آموزشی مناسب محروم نخواهد بود.

وی یادآوری کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع مشکلات سخت‌افزاری مدارس بخشی از برنامه‌های گسترده آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان است.