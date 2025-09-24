افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوه در بروجرد
به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوه در بروجرد افتتاح شد.
سردار نعمتالله در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: یکی از برنامههای سالانه بسیج، نمایشگاه پایگاههای اسوه است که در قالب این نمایشگاه، بسیجیان توانمندیهایی که در شهرستان و محلات دارند را به نمایش میگذارند.
وی افزود: پشتیبانی بسیج سازندگی و سپاه از این پایگاهها سبب شده تا بتوانند توانمندیهای خود را در عرصههای مختلف اقتصادی نشان دهند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج است، گفت: این پایگاهها در حوزه اشتغال هم اثرگذار هستند، چراکه حمایت از این توانمندیها منجر به تولید و اشتغال میشود.
باقری بیان کرد: از ۲۷۰ پایگاه، امروز ۲۰ پایگاه در نمایشگاه اسوه حضور دارند که دستاوردها و توانمندیهای خود را نشان داده و برترینهای این نمایشگاه به استان معرفی میشوند و در نهایت، منتخبین این نمایشگاهها از استان به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.
وی یادآور شد: هر ساله بروجرد رتبه برتر را در بخش کشوری نمایشگاه اسوه دارد و با توجه به توانمندی بسیج، امیدواریم امسال هم بتوانند رتبه برتر را کسب کنند.