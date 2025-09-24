به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام محمد هادی رضایی مسؤل نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه در سفر به دزفول ضمن زیارت آستان مقدس امامزاده محمد بن موسی بن جعفر (ع) (سبزقبا) با حضور بر سر مزار سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید، فرمانده فقید قرارگاه خاتم الانبیاء و فرزند گرانقدرش حجت الاسلام امین علی رشید به مقام والای این شهیدان سرفراز ادای احترام کرد.

سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزند شهیدش حجت‌الاسلام دکتر امین‌عباس رشید در خرداد ماه سال جاری در حمله رژیم جنایتکار صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.