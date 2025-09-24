به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بیش از۱۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت روستا‌های منطقه هدف شهرستان میاندواب در قالب پویش ملی «مهر علوی» و با حمایت بنیاد مستضعفان توزیع شد.

صحرا شاطری، تسهیلگر بنیاد علوی در شهرستان میاندوآب گفت: این اقدام در راستای اجرای پویش ملی «مهر علوی» و با حمایت بنیاد مستضعفان انجام شد و هدف آن، فراهم کردن شرایط تحصیل بهتر برای دانش‌آموزان نیازمند و کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید اعلام شد.