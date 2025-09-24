پخش زنده
در نشست رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با نخبگان اصناف، وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان با قدردانی از همراهی اصناف در مقاطع حساس، گفت: دستگاههای نظارتی باید به طور مستمر بازار را پایش کنند تا کمبودی در تأمین کالاهای اساسی احساس نشود.
عبدالهی افزود: تأمین نهادههای دامی و توزیع آن بین مرغداران و دامداران باید با جدیت از سوی جهاد کشاورزی دنبال شود.
رئیس کل دادگستری همچنین گفت: باید برای تأمین نان مورد نیاز مردم در روزهای تعطیل در بیرجند برنامهریزی شود و در مناطقی که ازدحام و صف طولانی وجود دارد، سهمیه آرد نانواییها افزایش یابد.
وی گفت: با توجه به افزایش فروشگاههای زنجیرهای در استان، لازم است صدور مجوزها مدیریت شود و در این فروشگاهها از محصولات تولید داخل استان به ویژه لبنیات استفاده شود.
محدثینژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نیز گفت: یک درصد از پروندههای تعزیراتی کشور مربوط به این استان است.
وی افزود: از آغاز امسال هزار و ۱۹۲ پرونده تعزیراتی تشکیل شده و ۲۰۸ گشت مشترک با همکاری ۲۷ تیم بازرسی انجام شده که بیشترین آنها مربوط به نانواییها بوده است.