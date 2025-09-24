به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز درجمع خانواده‌های شهدای نیشابور درحادثه منا با اشاره به شهادت ۴۶۴ حاجی ایرانی گفت: نیشابور با ۴۲ شهید، اصلی‌ترین نقطه آسیب دیده از این حادثه بود و شهدای منا پیام آوران مظلومیت و عزت هستند.

قاسمی افزود: این حادثه در روز عید قربان و در مسیر حرکت به سمت جمره عقبه رخ داد که با ازدحام شدید، گرمای طاقت فرسا و نبود امکانات اولیه همراه بود و منجر به شهادت صد‌ها حاجی با لباس احرام شد.

وی ادامه داد: شهدای این فاجعه عزیزانی بودند که در اوج مظلومیت و با نثار جان خود، درس بندگی و عزت را به جهانیان آموختند. از جمله این شهدا می‌توان به شیخ غضنفرادی (دیپلمات و سفیر اسبق ایران در لبنان)، شهید محسن حاجی حسن (کارگر عالی خراسان) و شهید انصاری اشاره کرد.

قاسمی گفت: ما نمی‌توانیم این فاجعه را فراموش کنیم یا سکوت اختیار کنیم. پاکی و ایثار این شهدا مسئولیت بزرگی بر دهام ما می‌گذارد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست و این چراغ باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیر کل بنیاد شهید استان با تاکید بر تقابل «اسلام ناب» و «اسلام آمریکایی» در حج گفت: حج یک رزمایش عظیم برای وحدت امت اسلامی و عرصه‌ای برای تقابل اسلام ناب محمدی (ص) با اسلام آمریکایی است و هشدار‌های امام خمینی (ره) درباره جریان انحرافی وهابیت و وقوع فاجعه‌ای مانند حادثه سال ۶۶، نشان‌دهنده صحت این تحلیل بود.