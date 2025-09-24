به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،‌ رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۵/۲۶ با حضور ۱۲ تیم در سه گروه برگزار می‌شود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیم‌های ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار می‌شود.

گروه A: ملبورن‌سیتی استرالیا، هو چی‌مین‌سیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایون‌سیتی سنگاپور

گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان

گروه C: سوون کره‌جنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کره‌شمالی و آی‌اس‌پی‌ای میانمار

برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:

*دوشنبه ۲۶ آبان

ووهان جیانگدا چین – نسف قارشی ازبکستان / ساعت ۱۹

خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند / ساعت ۱۵

*پنجشنبه ۲۹ آبان

نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران / ساعت ۱۹

بنگال شرقی هند - ووهان جیانگدا چین / ساعت ۱۵

*یکشنبه ۲ آذر

ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران / ساعت ۱۹

بنگال شرقی هند – نسف قارشی ازبکستان / ساعت ۱۵