پخش زنده
امروز: -
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه زمانبندی مسابقات تیم خاتون را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۵/۲۶ با حضور ۱۲ تیم در سه گروه برگزار میشود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیمهای ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار میشود.
گروه A: ملبورنسیتی استرالیا، هو چیمینسیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایونسیتی سنگاپور
گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان
گروه C: سوون کرهجنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کرهشمالی و آیاسپیای میانمار
برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:
*دوشنبه ۲۶ آبان
ووهان جیانگدا چین – نسف قارشی ازبکستان / ساعت ۱۹
خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند / ساعت ۱۵
*پنجشنبه ۲۹ آبان
نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران / ساعت ۱۹
بنگال شرقی هند - ووهان جیانگدا چین / ساعت ۱۵
*یکشنبه ۲ آذر
ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران / ساعت ۱۹
بنگال شرقی هند – نسف قارشی ازبکستان / ساعت ۱۵