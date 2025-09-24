پخش زنده
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان از آغاز نوبتگیری سنجش بدو ورود به دبستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛احمد امامی گفت: سامانه نوبتگیری از امروز فعال شده است و خانوادهها میتوانند از طریق نشانی sirat۲.medu.ir نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
وی در خصوص فرآیند ثبت نام نوبت گیری سنجش گفت: این نوبتگیری ویژه نوآموزانی است که در فاصله زمانی ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ متولد شدهاند. ضروری است والدین در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ثبتنام و دریافت نوبت اقدام کنند تا از هرگونه تأخیر در روند سنجش جلوگیری شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در پایان تصریح کرد: فرایند نوبتگیری به صورت اینترنتی انجام میشود. والدین ابتدا باید وارد سامانه شوند، سپس با شماره تلفن همراه خود کد یکبار مصرف دریافت کرده و پس از ورود، از بخش سنجش بدو ورود اطلاعات نوآموز را ثبت نمایند. در ادامه، پرسشنامههای الکترونیکی تکمیل و محل ارزیابی و سنجش انتخاب میشود. خانوادهها میتوانند مرکز سنجش موردنظر خود را برگزینند و پس از پرداخت هزینه، رسید نوبت را دریافت و چاپ کنند.