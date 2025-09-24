پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح لنگرود گفت: این طرح به عنوان یکی از پروژههای حیاتی شرق گیلان، طبق برنامهریزی انجامشده، کمتر از دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هوشنگ بازوند، امروز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی کنارگذر لنگرود ـ تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی، گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سفر استانی وزیر راه و شهرسازی به گیلان، کلنگزنی و بهرهبرداری از چند طرح مهم راهسازی شهرستان لنگرود انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به اهمیت پروژه تقاطع غیرهمسطح لنگرود برای مردم منطقه افزود: این پروژه که عملیات اجرایی آن امروز آغاز شد، یکی از طرحهای حیاتی شهرستان است و پیشبینی میکنیم کمتر از دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
بازوند همچنین از اتمام عملیات اجرایی رمپ کنارگذر به شهر کومله خبر داد و گفت: این طرح که سال گذشته آغاز شده بود، امسال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: پل سلمان نیز در دستور کار قرار دارد و در آینده نزدیک با واگذاری به پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برآورد اعتبارات این طرحها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان است که با تأمین منابع مالی، روند اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال میشود.
وی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و همراهی استاندار گیلان، گفت: این پروژهها در پاسخ به مطالبات بهحق مردم در حال اجراست و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای تکمیل بهموقع آنها به کار خواهد بست.
بازوند در پایان با اشاره به دیگر طرحهای زیربنایی گیلان اظهار کرد: راهآهن رشت نیز به عنوان یکی از پروژههای ملی و اولویتدار کشور با جدیت در حال پیگیری و اجراست.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی حوزه راه و شهرسازی در این شهرستان گفت: خوشبختانه پس از مدتها بلاتکلیفی، تکلیف پل شلمان مشخص شده و قرار است ظرف ۲۰ روز آینده مناقصه آن برگزار و عملیات اجرایی توسط پیمانکار آغاز شود، همچنین پروژه میدان شهید املاکی به سمت سیاهکلده به طول تقریبی ۳ کیلومتر، با برآورد هزینهای حدود ۵۲۰ میلیارد تومان، با حضور مسئولان ملی، استانی و شهرستانی کلنگزنی و وارد فاز اجرایی شده است.
مهرداد لاهوتی افزود:در مجموع، برآورد هزینه اجرای پروژههای پل شلمان، میدان شهید املاکی و مسیر سیاهکلده بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که بخش عمدهای از آنها آغاز شده و بخش دیگر نیز تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
بر اساس قول معاون وزیر راه و شهرسازی، کل پروژه لنگرود به طول ۱۱ و نیم کیلومتر تا دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید که گامی مهم در مسیر توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل منطقه محسوب میشود.